◇MLBカブス5-1フィリーズ(日本時間21日、 リグリー・フィールド)グラウンドへの突然の珍客に観客も目が離せませんでした。3回のウラ、フィリーズが守備の際に、グラウンドに降り立ったのは一羽のガチョウ。選手や審判も気づくなか、ガチョウは優雅に芝生の上をゆっくり歩いて行きます。追い出されることはなく試合は続行。するとマイケル・ブッシュ選手の打球はなんとガチョウがいるレフト方向へ飛んでいきます。ボールに驚いた