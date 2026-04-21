デビューしてから約2年半、着実に成長を続けてきた秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ・WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が新たな目標を掲げた。4月15日、8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のリリースイベントを東京・ららぽーと豊洲で開催。小雨が降る悪天候の中でも、楽曲のテーマ「理屈じゃない、本能の爆発」を体現するかのように、気迫あふれるパフォーマンスを披露した。表題曲「7秒のレジスタ