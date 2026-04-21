お笑いコンビ、バイきんぐ小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演した。とろサーモン久保田かずのぶとウエストランド井口浩之が本音で語り合うトークバラエティー。オープニングで井口が「今までいろんな方に来ていただいたんですけど。小峠さんは特殊というか」と紹介すると、小峠は「僕は志願して」と自ら望んで番組に出演したと告白。久保田が「いよいよ志願兵が