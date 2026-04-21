アクションアドベンチャーゲーム『大神』の20周年を記念した特設サイトが、4月20日にオープンした。あわせて、オーケストラコンサートの追加公演や記念グッズ、記念キャンペーンの情報が発表された。 【画像あり】20周年描き下ろしイラスト・グッズ一覧 『大神』は2006年に発売されたタイトルで、2026年4月20日に20周年を迎えた。特設サイトを飾る20周年記念アートは、『大神』の