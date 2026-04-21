２１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日午前１１時５０分頃、東京都文京区の東京ドームシティで複数人で遊具を点検中に２０代の女性作業員が遊具に挟まれて意識不明の重体となった事故を報じた。番組では、放送時点で救助活動が続けられている現地の様子を速報。コメンテーターで出演の菊地幸夫弁護士は「こういう点検をする時には最低何人であたりなさいとか、１人はこの方のよう