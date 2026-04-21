◆米大リーグロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で５本塁打を放ち、連敗を２で止めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打１盗塁。連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルース（ヤンキース）を上回る５２に伸ばし、２０１８年の秋信守（レンジャーズ）に並ぶアジア出身選手最長とな