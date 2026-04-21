新人歌手の滝あつしが２１日、「還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発表パーティー」を大阪市内で開催した。滝あつしの芸名をつけたタレントの浜村淳がトークパートに登場。９１歳の浜村は車いすで登場し「お見苦しいところをお見せしまして申し訳ありません」と謝罪。「ちょっと病気がありまして、手術してもらってまだ体が十分ではありませんので、こういう醜い格好をさらけ出しております。お許しをいただきたいと思い