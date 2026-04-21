TVS REGZA株式会社は21日、ブランド誕生から20周年を迎える『レグザ 2026年春夏新商品発表会』を開催。オフィシャルスポンサーを務めるFIFAワールドカップ2026を前に、「RGB Mini LED 液晶レグザ」の商品5モデルなどを発売する。2006年に誕生したレグザブランド。20周年を迎える中、4月21日からはレグザグローバルアンバサダーを務める目黒蓮さんを起用した新CM「色を吹き込む人」篇を公式YouTbeで公開。6月を目処にテレビCMも