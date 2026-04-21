高校生だった長女福山里帆さん（26）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親（54）の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は21日、懲役8年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。福山さんは実名で被害を訴えてきた。