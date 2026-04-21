左第５中手骨骨折でリハビリ中の巨人のリチャード内野手が２１日、ジャイアンツ球場で練習。マシン打撃など約２時間バットを振りまくった。リチャードは３月１１日のソフトバンク戦で２回に左手小指付近に死球を受けたが出場を続け、４回１死一塁で空振り三振に倒れ、直後の守備から交代。検査した結果、左第５中手骨骨折の診断を受けていた。その後は故障班でリハビリを開始。この日は、キャッチボールやノックを受けてから