NPB(日本野球機構)は21日、公示を発表。DeNAは深沢鳳介投手を1軍登録しました。深沢投手は4月7日の中日戦に先発すると4回被安打6、5奪三振、与四球3、1失点の成績でした。今季2試合目となるこの日の阪神戦で先発予定となり、才木浩人投手と投げ合います。