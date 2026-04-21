ゴンチャは、「GO!GO!MANGO!」の第2弾として、“飲むデザート”を楽しむ「リッチ マンゴープリン」を2026年4月27日から販売する。また、第1弾に続き、「よくばりマンゴーカスタム」として、期間限定トッピングを使用したレギュラーメニューのカスタマイズも紹介する。【「リッチ マンゴープリン」 販売概要】◆リッチ マンゴープリン ミルクティー(ICED/M) 670円◆リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー(ICED/M) 720円◆リ