【モデルプレス＝2026/04/21】女優の仲里依紗が4月21日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の中尾明慶と息子との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】36歳美人女優「みんな笑顔が似てる」結婚13年目の俳優夫＆中1長男と密着◆仲里依紗、中尾明慶＆息子との記念日ショット公開20日の投稿で「13回目の結婚記念日」とつづり、中尾との2ショットを載せていた仲。今回の投稿では「Happy Anniversary！！2026.4.18」とし、中尾と