【女子旅プレス＝2026/04/21】東京・日本橋に新複合施設「東京ミッドタウン日本橋」が誕生。六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の東京ミッドタウンとなり、2026年9月末に竣工し、2027年秋のグランドオープンを予定している。【写真】「東京ミッドタウン日本橋」完成イメージ◆「東京ミッドタウン日本橋」2027年秋に開業首都高速道路の地下化に伴い、日本橋川周辺の再開発エリア「日本橋リバーウォーク」が進行中。その第一弾として