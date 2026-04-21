韓国の警察は21日、人気音楽グループBTSが所属する大手芸能事務所「HYBE」の創業者の逮捕状を請求しました。株式の不正取引によって不当な利益を得た疑いがもたれています。株式の不正取引の疑いで逮捕状が請求されたのは、音楽グループ「BTS」が所属する大手芸能事務所「HYBE」の創業者で会長の房時赫氏です。房氏は、HYBEが上場する前の2019年、株を持つ投資家らに虚偽の情報を伝え、房氏の側近が関わる投資ファンドに株式を売却