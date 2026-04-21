岐阜県下呂市の下呂温泉観光協会は２０日、下呂温泉の２０２５年度の宿泊客数が、前年度比０・１％の微増ながら２年連続で１００万人を突破したと発表した。国内の宿泊客が前年度比０・１％減となる一方、海外からのインバウンド（訪日外国人客）が同１・３％増の１２万８７０５人となり、計１００万２９０６人に上った。大阪・関西万博に観光客が流れたり、中国、香港からの観光客が減少したりしたが、同協会の滝康洋会長は