歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が21日、東京・豊洲市場で「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3日初日、歌舞伎座）夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」江戸紫の鉢巻贈呈式に臨んだ。同演目は歌舞伎十八番の一つ。演じる際には、魚河岸へあいさつに出向き、旦那衆から舞台で使用する引幕、下駄、鉢巻などが贈呈されてきた。現在は魚河岸水神社と魚河岸に関する文化行事を魚河岸に関する文化行事を守る魚河岸会から、