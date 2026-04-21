元AKB48のタレント柏木由紀（34）が21日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。グループ在籍時のスケジュール事情を語った。柏木は24年4月にAKB48を卒業。グループを離れて2年がたち、現在の生活について「本当に変わりました。先のスケジュールが分かるのがすっごいうれしくて。AKBって本当に分からないんですよ、スケジュール」と振り返った。続けて「今日の夜、明日のスケジュールが