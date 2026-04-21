元AKB48のタレント柏木由紀（34）が21日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEWMORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。10年以上前から求婚されていることを明かした。柏木は「記憶に残るファン」について聞かれると「一番最初、ちゃんとステージでデビューする前に手売りみたいなことをやってる時、私のことを、バーッと同期が並んでる中で『じゃあこの子』って選んでくれた人がいまだに来てくれてて」とグループとしてデビュ