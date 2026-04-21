アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するRX-78-2ガンダムを、レゴブロックのみで再現した作品がXで話題を集めています。白・青・赤・黄のカラーリングで全身を忠実に再現した造形に、「スゲェ…！」「神業」「驚愕です」と感嘆の声が相次ぎました。【写真】レゴだけで作ったガンダムに「神業」の声作品を公開したのは、再現系レゴビルダーのセイレイさん（@seirei526）。作品は既製品のセットではなく、バラのブロックを組み合わせた