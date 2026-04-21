「自己紹介してくれて、ありがとう」【写真】「ご本人！？」 標識の上にとまったカンムリワシそんなコメントとともに投稿された1枚の写真が注目を集めています。投稿したのは、Xユーザー・gentilisさん（@G3NTI1IS）。写真には、緑豊かな森を背景に設置された、カンムリワシの出現を知らせる注意喚起の標識が写っており、その上には、なんと本物のカンムリワシが止まっていました。まるで自ら“自己紹介”をしているかのような、ユ