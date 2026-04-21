米国メディアのユーラシア・レビューはこのほど、ウェブサイトを通じて、世界の工場だった中国は世界の市場になりつつあると評する記事を発表しました。記事は、「中国経済の成長モデルはより複雑で柔軟性を持つ、バランスのとれた発展という新たな形になった。今年第1四半期（1-3月期）に中国で貨物輸入が激増したことは、中国が『世界の工場』から『世界の市場』へとモデルチェンジしつつあることを意味する」と論じました。記事