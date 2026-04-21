かりゆし58のレギュラー番組『ネッツトヨタ広島 presents かりゆし58 このまちと』が、4月19日より広島FMでスタートした。 （関連：かりゆし58、結成20周年記念トリビュートアルバム対バンツアー最終公演レポORANGE RANGEと繰り広げた“夢みたいな時間”） 広島FMは、かりゆし58のデビューからいろいろな時間を共に歩んできたラジオ局のひとつ。番組では、メンバーが毎回異なる広島FM