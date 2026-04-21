元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）のニュースが出た際の自身の“肩書き”について言及した。動画で夫のトレード移籍について赤裸々に語った紺野。最後に思い出したように「1つ訂正したいことがあって」と切り出し、「今回、夫が移籍になって、トレードってニュースとかで出て、そ