タレント浜村淳（91）が21日、大阪市内で歌手・滝あつし（60）のデビュー曲「おとこ人生夢街道」の発表パーティーに登場。検査入院での休養から復帰後初めて公衆の前に姿を見せ、脳出血の疑いで手術を受けたことを明かした。滝は、浜村が所属する事務所「一丁目一番地」の社長を務め、還暦で念願の歌手デビューを果たした。浜村も長年支えてくれた腹心の晴れの舞台を盛り上げようと、車いすを降りて舞台に立ち、祝福した。浜