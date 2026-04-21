東京証券取引所21日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。米国とイランの戦闘終結に向けた再協議が開催されるとの期待から、買い注文が優勢となった。終値は前日比524円28銭高の5万9349円17銭。東証株価指数（TOPIX）は6.64ポイント安の3770.38。出来高は約20億2034万株だった。