原発の高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定を巡り、赤沢亮正経済産業相は21日、東京都小笠原村の渋谷正昭村長との面会で「国の判断で文献調査を実施させていただく」と述べ、南鳥島の文献調査を実施する方針を伝えた。