２１日の東京株式市場は中東情勢の緊張緩和への期待を背景に上昇し、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比５２４円２８銭高の５万９３４９円１７銭だった。２日連続で上昇した。米国・イランによる戦闘終結に向けた協議の準備が進んでいるとの報道が好感され、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄を中心に上昇し、相場を先導した。上げ幅は一時、７００円を超えた。一方、２週間の停戦期限が米東