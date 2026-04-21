◇東都大学野球第3週第1日青学大1ー2立正大（2026年4月21日神宮）今秋のドラフト1位候補・鈴木泰成投手（4年＝東海大菅生）は7回1/32失点で今季初黒星を喫した。バッテリーを組む渡部海捕手（4年＝智弁和歌山）は右打者への抜け球が多かった点を指摘した上で「一番いい時を知っているので、それに比べるとまだまだと思います」と話した。初戦こそ落としたが、リーグ初の7連覇へあす22日の2回戦に切り替えるしかない。主