政府が21日、殺傷能力のある武器も原則的に輸出を可能とするため「防衛装備移転三原則」などを改定したことについて、野党からは様々な意見が上がった。政府が閣議と国家安全保障会議で決定した「防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正」は、これまで輸出できる装備品を「救難」や「輸送」などの目的に限定してきた「5類型」を撤廃し、「殺傷能力のある武器」の輸出も原則容認するものだ。この改定に、国民民主党の玉木代表は「