21日朝早く、航空管制システムにトラブルが起き、全国的に空の便の欠航や遅れが出ています。国土交通省航空局によりますと、午前5時半ごろ、全国の管制システムに出発便の情報を送る福岡の拠点で、システムトラブルが発生しました。午前11時前に東京のバックアップシステムに切り替えたということで、サイバー攻撃のような外部からのアクセスは確認されていないということです。羽田空港では管制官が運航に制限をかけ、全国的に欠