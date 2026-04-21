香川県池田豊人知事4月20日 香川県の池田豊人知事は、高松空港との国際定期路線開設に向けた働き掛けや交流促進などのため、21日からベトナムを訪問しています。 3泊4日の日程で、ベトナムのハノイ市とハイフォン市を訪れます。 高松空港にはベトナムからのチャーター便が2024年から3年連続で運航していて、2026年も3月に2往復が運航されました。 池田知事は、この定期路線化に向けてベトナムの航