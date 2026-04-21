中東情勢悪化に伴い、ホルムズ海峡がイランにより事実上封鎖された影響で、注射器や手術用グローブといった医療材料の供給が不安定化しないかという懸念が高まっている。 医療材料の確保は命に関わる問題のため、高市早苗首相は、厚生労働、経済産業両省に医療分野での情報収集を指示。上野賢一郎厚労相は「直ちに供給が滞るという報告は受けていない」と強調するが、両省は対策本部を設置して企業や医療現場の状況を注