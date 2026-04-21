朝7時45分に発表された第1四半期消費者物価指数（CPI）が予想を上回る伸びとなったことで、NZの早期利上げ期待が拡大。次回5月の利上げ期待が22％前後から40％超えまで上昇、7月までの利上げを100％織り込む動きになっている。この結果を受けてNZドルは急騰。対ドルで、0.5880ドル台から0.5910ドル台まで一気に上昇した。さらにNZのウィリス財務相が、米イラン戦争の最悪なシナリオではNZのインフレは7%を超える可能性があると発言