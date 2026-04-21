【トルコ】 設備稼働率（4月）16:00 予想N/A前回73.3% 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（4月）18:00 予想-7.0前回-0.5 【南アフリカ】 SACCI景況感指数（3月）18:30 予想N/A前回131.4 【米国】 小売売上高（3月）21:30 予想1.4%前回0.6%（前月比) 予想1.4%前回0.5%（自動車除くコア・前月比) 中古住宅販売成約指数（3月）23:00 予想0.0%前回1.8%（前月比) 予