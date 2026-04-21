15:30ナーゲル独連銀総裁、国際経済会議出席 16:00デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり） 16:30コッハー・オーストリア中銀総裁、会議開会挨拶 23:00米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会 22日1:15テュディン・スイス中銀理事、会議出席 3:30ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり） EU外相理事会 米国イラン停戦期限（※トラ