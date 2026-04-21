テクニカルポイントポンドドルは上昇トレンド継続 1.3641ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3638エンベロープ1%上限（10日間） 1.3544一目均衡表・雲（上限） 1.3525現値 1.350310日移動平均 1.3490一目均衡表・転換線 1.3458100日移動平均 1.3414200日移動平均 1.3408一目均衡表・雲（下限） 1.338421日移動平均 1.3379一目均衡表・基準線 1.3368エンベロープ1