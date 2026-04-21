イラン情勢などにらみ、やや様子見ムード＝東京為替概況 21日の東京市場はやや様子見ムード。ドル円は堅調な日経平均の動きなどを支えに158円台後半で推移。159.00円前後の売りが上値を抑えると、午後は若干ドル売りが入ったが、値幅は限定的。朝からのレンジは158.75-158.99円にとどまっている。 イラン情勢などをにらみ、はっきりした動きが出にくい展開。イランと米国との追加協議については、