１５日、寧波舟山港北侖港区から嘉興港乍浦港区に向けて出航した、純電動スマート海洋コンテナ船「寧遠電鯤」。（ドローンから、寧波＝新華社配信）【新華社寧波4月21日】中国初の1万トン級純電動スマートコンテナ船で、世界最大規模を誇る「寧遠電鯤」がこのほど、浙江省の寧波舟山港北侖港区から嘉興港乍浦（さほ）港区に向けて出航し、正式に商業航路での運航を開始した。同省の水上輸送企業、寧波遠洋運輸が新造した「寧遠