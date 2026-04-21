１９日、報京侗寨の「三月三」イベントで、伝統舞踊「団円舞」を披露する人々。（ドローンから、鎮遠＝新華社記者／楊文斌）【新華社鎮遠4月21日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州鎮遠県のトン族集落、報京侗寨（とうさい）で18〜21日、第41回「三月三」民俗文化イベントが開かれた。パレードや歌の掛け合いのほか、ネギを贈って思いを伝える儀礼などがあり、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3