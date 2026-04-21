◇MLBレッドソックス8-6タイガース(日本時間21日、フェンウェイ・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手がマルチ安打で調子を上げています。4試合ぶりにスタメン出場した吉田選手は第4打席の7回先頭で打席に立つと、2球目のスライダーをセンター前へ飛ばします。さらに第5打席の8回にもレフトへヒットを記録し、4打数2安打、1四球の記録。開幕から6試合連続無安打となっていましたが、日本時間6日のパドレス戦で4打数3安打と3打点