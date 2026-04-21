大分県の日出生台演習場で戦車訓練中に自衛隊員3人が死亡、1人が負傷した事故で、小泉防衛大臣は「砲弾が砲内で暴発した」と説明しました。【映像】戦車訓練中に3人死亡 現場の様子小泉防衛大臣「戦車の砲弾が砲内にて暴発し、戦車に乗車していた隊員4名のうち3名が死亡、1名が負傷となっています」「このような状況に至りまして大変残念でなりません。亡くなられた隊員のご冥福を心からお祈り申し上げます」防衛省によります