モデルでタレントの益若つばさ（40）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「収録。髪の毛巻いた日」と書き出した益若。肩上で切りそろえた金髪ボブを緩く巻いたヘアスタイルをアップした。衣装は涼しげな水色のギンガムチェックワンピ。ノースリーブでほっそりとしたシルエットを際立たせた。ファンからは「この髪型好き」「可愛らしさがアップ」「めちゃくちゃ可愛いし、スタイルも抜群です