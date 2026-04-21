阪神は２１日、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が大阪府内の病院を受診し「右ハムストリングスの筋損傷」と診断されたと発表した。１月の新人合同自主トレで発症した「右脚の肉離れ」とは別の箇所で、軽度とみられる。この日、ＳＧＬでは２軍の全体練習が行われたが、立石は屋外に姿を見せず、室内で調整した。今後も様子を見ながら別メニュー調整する。立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を発症