羽田など全国の空港の管制でシステムのトラブルがあり、一時、飛行機の発着ができなくなりました。原因は福岡にある管制部のシステム不具合で、影響は全国の空港に広がりました。【映像】飛行機170便超に影響も 全国で一時発着できず21日午前5時半ごろ神戸市にある国土交通省の神戸航空交通管制部でシステムに不具合が発生したと連絡があり、その後、羽田空港の管制でもシステムのトラブルが確認されました。羽田空港では、