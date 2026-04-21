長崎ヴェルカは4月21日、ミッチェル・ライトフットとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」選手契約を双方合意の上で解除することを発表した。 現在28歳のライトフットは、203センチ102キロのパワーフォワード。ドイツ、ベルギーのチームを経て、2024－25シーズンに熊本ヴォルターズでBリーグデビューを飾った。今シーズンはB2第24節ま