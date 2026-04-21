4月21日（現地時間20日）、「NBAプレーオフ2026」の1回戦が開催され、ミネソタ・ティンバーウルブズがデンバー・ナゲッツとのGAME2で119－114で勝利し1勝1敗のタイに戻した。 ウルブズはジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ、ルディ・ゴベア、ドンテ・ディビンチェンゾ、アンソニー・エドワーズがスターター。一方でナゲッツはアーロン・ゴー