百十四銀行が後場終盤に下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後３時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の１７５億円から１８８億円（前の期比３７．２％増）に上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが入った。資金利益の増加などが要因という。なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を１０８円から１２６円に引き上げ、年間配当予想を２３４円（前の期１４５