２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円１６銭前後と同２３銭程度のユーロ高・円安で推移している。 引き続きイラン情勢を見極めたいとの姿勢が強く、動意薄の展開となった。朝方は国内の輸入企業によるドル買い観測があり、ドル円をサポートした。日銀が４月の金融政策決