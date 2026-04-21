ユーピーアール＝マド開け大陽線示現でストップ高。底値ゾーンからの大勢トレンド転換を示唆する動きとなった。物流機器のレンタル及び販売を手掛けるが、ＡＩ画像認識技術などを使った遠隔監視ソリューションなど、物流ＤＸで実力を遺憾なく発揮している。アシストスーツ事業などにも展開している。「フィジカルＡＩで人間との協働がイメージできるのは差し当たって物流関連分野、次